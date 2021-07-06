В штате Нью-Йорк ввели режим ЧС в связи с применением огнестрельного оружия

Губернатор штата Нью-Йорк (США) Эндрю Куомо издал указ о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за насилия с применением огнестрельного оружия. Также он подписал закон о восстановлении ответственности производителей оружия за причинение вреда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Эндрю Куомо.
"Сегодня я издаю указ об объявлении чрезвычайной ситуации в связи с насилием с применением огнестрельного оружия", - написал он в своем Twitter.
Куомо добавил, что насилие с применением оружия вызвало кризис в сфере общественного здравоохранения, и власти штата должны реагировать на него соответствующим образом.
"Эта декларация позволит нам уделить этому кризису полное внимание и использовать необходимые ресурсы", - добавил он.
Губернатор также сообщил, что он сегодня подписал закон о восстановлении ответственности производителей оружия в штате Нью-Йорк за причинение вреда.
"Оружейная промышленность - это единственная отрасль в США, имеющая иммунитет от гражданских исков. Это оскорбление жертв применения огнестрельного оружия", - пояснил он.
Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что за прошедшие выходные, которые продолжались с 3 по 5 июля, в связи с празднованием Дня независимости, только в Нью-Йорке в результате стрельбы на улицах пострадали 26 человек.
В начале апреля президент США Джо Байден назвал применение оружия в стране "настоящей эпидемией и международным позором".