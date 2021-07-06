У штаті Нью-Йорк ввели режим НС у зв'язку із застосуванням вогнепальної зброї

"Сьогодні я видаю указ про оголошення надзвичайної ситуації у зв'язку з насильством із застосуванням вогнепальної зброї", - написав він у своєму Twitter.

Куомо додав, що насильство з застосуванням зброї викликало кризу в сфері громадської охорони здоров'я, і влада штату повинна реагувати на нього відповідним чином.

"Ця декларація дозволить нам приділити цій кризі повну увагу і використовувати необхідні ресурси", - додав він.

Губернатор також повідомив, що він сьогодні підписав закон Про відновлення відповідальності виробників зброї в штаті Нью-Йорк за заподіяння шкоди.

"Збройова промисловість - це єдина галузь в США, що має імунітет від цивільних позовів. Це образа жертв застосування вогнепальної зброї", - пояснив він.