В штате Калифорния ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

На всей территории штата Калифорния в связи с бушующими лесными пожарами введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее заявление губернатора штата Гэвина Ньюсома размещено в воскресенье на его сайте.

"Сегодня губернатор Гэвин Ньюсом объявил о чрезвычайной ситуации на всей территории штата в связи с воздействием беспрецедентно сильных ветров, которые привели к пожарам и эвакуации по всему штату", - говорится в заявлении.

Власти штата сообщили о том, что предписание об эвакуации было направлено почти 200 тыс. человек из районов, которые находятся в опасной близости к очагам пожаров. Согласно информации на сайте губернатора, огонь угрожает сотням построек.

Напомним, ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Калифорнии превысила уже 4 тыс. гектаров. Огонь вспыхнул ночью 23 октября. Для обеспечения безопасности власти штата эвакуировали около 50 тыс. жителей. В частности, полностью были эвакуированы города Хилдсберг и Видзор.

Из-за масштабных лесных пожаров более 2 млн жителей остались без электроснабжения. В частности, компания PG&E, которая является основным поставщиком электроэнергии в Калифорнии, объявила об отключении электроэнергии с субботы по понедельник, 28 октября, с целью обеспечения общественной безопасности. Согласно плану отключения, без электроэнергии останутся 940 тысяч домохозяйств и предприятий в 36 округах американского штата, что составляет свыше 2 млн потребителей.