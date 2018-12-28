В США произошло массовое отключение интернета

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В связи с отключением интернета будет проведено расследование

Из-за проблем с сетью телекоммуникационной компании CenturyLink у жителей нескольких американских штатов произошло отключение интернета. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Указано, что со сбоями столкнулись пользователи от Нью-Йорка до Калифорнии. По словам представителя американской Федеральной комиссии по связи Джессики Розенволсен, сбой наблюдался у пользователей по всей стране, и по этому поводу должно быть проведено расследование.

Кроме того, компания CenturyLink в Twitter подтвердила проблемы со связью. Позднее она сообщила, что инженеры обнаружили проблемный сетевой элемент и работают над восстановлением связи.

Отмечается также, что в Айдахо связь отключилась в департаменте образования, а в Колорадо в одном из медицинских центров врачи не смогли получить доступ к медицинским записям пациентов.

Напомним, в начале декабря в странах Европы наблюдался сбой в работе социальной сети Facebook.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце сентября пользователи социальной сети Facebook массово сообщили о сбоях в работе ресурса. Большинство пользователей столкнулись с проблемой входа в свои аккаунты, также 31% пользователей заявили о том, что не имеют полного доступа к сайту, еще 16% пользователей сообщили о проблемах в работе мобильного приложения Facebook.