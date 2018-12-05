В работе Facebook произошел сбой

Иллюстративное фото (ybercrime.gov.ua)

Соцсеть выбрасывает пользователей из аккаунтов

В странах Европы наблюдается сбой в работе социальной сети Facebook. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Downdetector.

Пользователи жалуются, что соцсеть выбрасывает их из личных аккаунтов, и они не могут войти в них снова.

О сбое в работе Facebook пишут жители Латвии, Великобритании, Венгрии, Эстонии и Польши. Сообщения о неполадках в соцсети оставляют пользователи из Украины. В часности, из Киева и Днепра.

Пользователи Instagram писали о том, что у них недоступна лента подписок, а также указывали на невозможность обмениваться личными сообщениями. Пользователи Facebook писали, что социальная сеть не грузится, не позволяет переходить по ссылкам.

Также 21 сентября, пользователи социальной сети Facebook массово сообщили о сбоях в работе ресурса. Большинство пользователей столкнулись с проблемой входа в свои аккаунты, также 31% пользователей заявили о том, что не имеют полного доступа к сайту, еще 16% пользователей сообщили о проблемах в работе мобильного приложения Facebook.