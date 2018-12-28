У США сталося масове відключення інтернету

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У зв'язку з відключенням інтернету буде проведено розслідування

Через проблеми з мережею телекомунікаційної компанії CenturyLink у жителів кількох американських штатів відбулося відключення інтернету. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Зазначено, що зі збоями зіткнулися користувачі від Нью-Йорка до Каліфорнії. За словами представника американської Федеральної комісії зі зв'язку Джесіки Розенволсен, збій спостерігався у користувачів по всій країні, і з цього приводу має бути проведено розслідування.

Крім того, компанія CenturyLink у Twitter підтвердила проблеми зі зв'язком. Пізніше вона повідомила, що інженери виявили проблемний мережевий елемент і працюють над відновленням зв'язку.

Відзначається також, що в Айдахо зв'язок відключився у департаменті освіти, а в Колорадо в одному з медичних центрів лікарі не змогли отримати доступ до медичних записів пацієнтів.

Нагадаємо, на початку грудня у країнах Європи спостерігався збій у роботі соціальної мережі Facebook.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці вересня користувачі соціальної мережі Facebook масово повідомили про збої у роботі ресурсу. Більшість користувачів зіткнулися з проблемою входу у свої акаунти, також 31% користувачів заявили про те, що не мають повного доступу до сайту, ще 16% користувачів повідомили про проблеми в роботі мобільного додатка Facebook.