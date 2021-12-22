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Штамм "Омикрон" зафиксировали в более 100 странах мира, - ВОЗ

Автор: Мария Кучерявец

Случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон" зафиксировали уже в 106 странах мира. Всемирная организация здравоохранения заявила о риске коллапса систем здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на еженедельный отчет ВОЗ.

"По состоянию на 21 декабря 2021 года вариант "Омикрон" был подтвержден в 106 странах", - говорится в отчете.

Вместе с тем указано, что "Омикрон" распространяется быстрее штамм "Дельта" даже в странах с высоким уровнем коллективного иммунитета.

В ВОЗ подчеркивают, что данные о тяжести заболевания, вызываемого этим вариантом, как и раньше, "ограничены", но при этом указано, что количество госпитализаций с новым штаммом в ЮАР и Великобритании продолжает расти.

Также, по предварительным данным, нейтрализация "Омикрона" у пациентов, которые ранее переболели коронавирусом или прошли первичный курс вакцинации, оказалась хуже, чем в случае с предыдущими штаммами.

Вследствие чего в организации делают выводы, что риск из-за "Омикрона" остается "очень высоким", поэтому в ВОЗ предупреждают о риске коллапса систем здравоохранения.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения недавно заявила, что "Омикрон" в течение ближайших недель начнет доминировать в Европе.

Добавим, в США заявили, что штамм "Омикрон" быстро стал доминирующим в США. Новый вариант коронавируса обнаружили даже в Белом доме.

Отметим, что в ноябре ученые обнаружили новый штамм коронавируса (первый случай инфицирования в Южной Африке), который впоследствии получил название "Омикрон".

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