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В Европе штамм "Омикрон" начнет доминировать в ближайшие недели, - ВОЗ

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Брюссель, Вторник 21 декабря 2021 21:31
В Европе штамм "Омикрон" начнет доминировать в ближайшие недели, - ВОЗ Фото: директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Штамм коронавируса "Омикрон" в течение ближайших недель начнет доминировать в Европе. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала шире использовать бустерные дозы вакцины против инфекции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

"Мы видим надвигающийся шторм. В течение нескольких недель "Омикрон" будет доминировать в большем количестве стран европейского региона, подтолкнув уже загруженные системы здравоохранения ближе к краю пропасти", - цитирует Клюге Reuters.

Представитель ВОЗ отметил, что "Омикрон" выявлен как минимум в 38 из 53 европейских стран, которые входят в европейский регион. По его словам, штамм уже доминирует в Великобритании, Дании и Португалии.

Клюге призвал правительства европейских стран "усиливать, усиливать, усиливать" бустерную вакцинацию против коронавируса.

Напомним, ранее директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал людей отменить свои планы на новогодние праздники из-за распространения штамма "Омикрон".

Отметим, в США новый вариант коронавируса был обнаружен у более чем 73% инфицированных.

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