"Омикрон" быстро стал доминирующим в США, штамм обнаружили даже в Белом доме, - Байден

Штамм "Омикрон" быстро стал доминирующим в США. Новый вариант коронавируса обнаружили даже в Белом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой обращение президента США Джо Байдена к нации из-за ситуации с коронавирусом.

"Омикрон" теперь доминирует в стране, это произошло очень быстро", - сказал Байден.

Он добавил, что новый штамм передается так легко, что заражает даже полностью вакцинированных. По его словам, инфицированные "Омикроном" есть в каждой организации США, даже среди сотрудников Белого дома.

Байден призвал американцев вакцинироваться от коронавируса, поскольку без прививки риски оказаться в больнице или умереть значительно возрастают.

"Третья, дополнительная доза (вакцины от коронавируса - ред.) позволит вам волноваться гораздо меньше", - добавил президент США.