"Омикрон" быстро стал доминирующим в США, штамм обнаружили даже в Белом доме, - Байден
Штамм "Омикрон" быстро стал доминирующим в США. Новый вариант коронавируса обнаружили даже в Белом доме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой обращение президента США Джо Байдена к нации из-за ситуации с коронавирусом.
"Омикрон" теперь доминирует в стране, это произошло очень быстро", - сказал Байден.
Он добавил, что новый штамм передается так легко, что заражает даже полностью вакцинированных. По его словам, инфицированные "Омикроном" есть в каждой организации США, даже среди сотрудников Белого дома.
Байден призвал американцев вакцинироваться от коронавируса, поскольку без прививки риски оказаться в больнице или умереть значительно возрастают.
"Третья, дополнительная доза (вакцины от коронавируса - ред.) позволит вам волноваться гораздо меньше", - добавил президент США.
Отметим, в своем обращении к американцам Байден объявил о мерах по борьбе с "Омикроном". Они включают в себя мобилизацию военных врачей, увеличение коек в больницах и бесплатную раздачу 500 млн тестов на коронавирус.
Напомним, 20 декабря в США зафиксировали первую смерть от заражения штаммом "Омикрон".