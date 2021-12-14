Фото: "Омикрон" стал доминирующим штаммом COVID-19 в Лондоне (Getty Images)

Штамм "Омикрон" стал доминирующим вариантом коронавируса в Лондоне, вытесняя "Дельту". На сегодняшний день, на эту мутацию приходится более 50% заражений в британской столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лондонскую газету Evening Standard.