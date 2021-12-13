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"Омикрон" в течение 48 часов станет доминирующим в Лондоне, - Минздрав Британии

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Понедельник 13 декабря 2021 19:20
"Омикрон" в течение 48 часов станет доминирующим в Лондоне, - Минздрав Британии Фото: "Омикрон" в течение 48 часов станет доминирующим в Лондоне (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Англии ухудшается ситуация с новым штаммом "Омикрон". Уже в течение двух суток южноафриканский вариант станет доминирующим в Лондоне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида - в стране еще ни один из вариантов коронавируса не распространялся столь быстро.

"В то время как на "Омикрон" приходится более 20 процентов случаев заражений в Англии, мы уже наблюдали его рост до более чем 44% в Лондоне и ожидаем, что в ближайшие 48 часов он станет доминирующим вариантом Covid-19 в столице", - добавил Джавид.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться уже на этой неделе.

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