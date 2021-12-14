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Штам "Омікрон" став домінуючим варіантом коронавірусу в Лондоні

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Лондон, Вівторок 14 грудня 2021 15:43
Штам "Омікрон" став домінуючим варіантом коронавірусу в Лондоні Фото: "Омікрон" став домінуючим штамом COVID - 19 в Лондоні (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Штам "Омікрон" став домінуючим варіантом коронавірусу в Лондоні, витісняючи"Дельту". На сьогодні, на цю мутацію припадає понад 50% заражень в британській столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лондонську газету Evening Standard.

Як повідомив виданню глава відділу громадської охорони Здоров'я Лондона Кевін Фентон, останній моніторинг нових заражень коронавірусом в столиці показує, що більше 50% випадків - штам "Омікрон".

"(Цей штам - ред.) замінює "Дельту" в якості домінуючого варіанту", - додав Фентон.

Видання зазначає, що кількість пацієнтів з коронавірусом в лікарнях Лондона зросла до 1 360, що стало найвищим показником з початку березня, коли британська столиця виходила з другої хвилі COVID-19.

Нагадаємо, напередодні глава МОЗ Великобританії Саджид Джавід допустив, що у найближчі 48 годин штам "Омікрон" стане домінуючим в Лондоні.

Зазначимо, в Україні новий штам коронавірусу "Омікрон" може з'явитися вже на цьому тижні.

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