Фото: "Омікрон" став домінуючим штамом COVID - 19 в Лондоні (Getty Images)

Штам "Омікрон" став домінуючим варіантом коронавірусу в Лондоні, витісняючи"Дельту". На сьогодні, на цю мутацію припадає понад 50% заражень в британській столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лондонську газету Evening Standard.