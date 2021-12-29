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Штам "Омікрон" може призвести до цунамі, - глава ВООЗ

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Середа 29 грудня 2021 16:53
Штам "Омікрон" може призвести до цунамі, - глава ВООЗ Фото: глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що ВООЗ стурбований тим фактом, що штам коронавірусу "Омікрон" є більш заразним. За його словами, новий варіант може призвести до цунамі випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Це (новий штам "Омікрон", - ред.) може призвести до цунамі випадків, що може значно посилити тиск на системи охорони здоров'я по всьому світу", - підкреслив глава ВООЗ.

Нагадавши, в Україні зафіксували нові випадки штаму "Омікрон".

Крім того, у Британії заявили, що все менше госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом потребують високопотокового кисню, оскільки середня тривалість перебування в медзакладі скоротилася до трьох днів.

Додамо, що в США заявили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" викликає менш важкий перебіг хвороби. Однак його трансмісивність все одно загрожує переповнення лікарень.

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