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Штамм "Омикрон" представляет очень высокий глобальный риск, - ВОЗ

Автор: Мария Кучерявец

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон", который выявили более чем в 60 странах, составляет очень высокий глобальный риск. Это связывают с некоторыми свидетельствами того, что он способен "уклоняться" от действия вакцин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вместе с тем в ВОЗ подчеркнули, что данных о степени опасности этого штамма остается совсем мало.

"Общий риск, связанный с новым вариантом штамма "Омикрон", остается очень высоким по ряду причин", - говорится в заявлении.

Там отмечают, что есть ранние признаки того, что у вакцинированных и ранее инфицированных коронавирусом людей не вырабатывается достаточно антител, чтобы предотвратить инфицирование "Омикроном", что может привести к высокой скорости передачи и "серьезным последствиям".

ВОЗ предупредила, что пока остается неясным, является ли новый штамм по своей сути более заразным, чем доминирующий вариант "Дельта".

В то же время, подтверждая оценку ВОЗ, исследователи Оксфордского университета опубликовали лабораторный анализ, в котором говорится о том, что две дозы вакцины против COVID не вызывают достаточного количества нейтрализующих антител от "Омикрона".

"В то время, как защита антител от курсов вакцины AstraZeneca и Pfizer была недостаточной, есть надежда, что Т-клетки смогут, по крайней мере, предотвратить тяжелое течении болезни", - предполагают ученые.

Напомним, в Великобритании зафиксировали первую смерть пациента со штаммом коронавируса "Омикрон". Это первый в мире подтвержденный летальный случай от нового варианта.

Отметим, что по данным ВОЗ, штамм "Омикрон" может серьезно повлиять на ход пандемии.

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