Штам "Омікрон" становить дуже високий глобальний ризик, - ВООЗ

Разом з тим у ВООЗ наголосили, що даних про ступінь небезпеки цього штаму залишається зовсім мало.

"Загальний ризик, пов'язаний з новим варіантом штаму "Омікрон", залишається дуже високим із низки причин", - йдеться в заяві.

Там зазначають, що є ранні ознаки того, що у вакцинованих та раніше інфікованих коронавірусом людей не виробляється достатньо антитіл, щоб запобігти інфікуванню "Омікроном", що може призвести до високої швидкості передачі та "серйозних наслідків".

ВООЗ попередила, що поки що залишається незрозумілим, чи є новий штам за своєю суттю більш заразним, ніж домінуючий варіант "Дельта".

Водночас, підтверджуючи оцінку ВООЗ, дослідники Оксфордського університету опублікували лабораторний аналіз, в якому йдеться про те, що дві дози вакцини проти COVID не викликають достатньої кількості нейтралізуючих антитіл від "Омікрону".

"У той час, як захист антитіл від курсів вакцини AstraZeneca і Pfizer був підірваний, є надія, що вироблені Т-клітини зможуть, принаймні, запобігти тяжкому перебігу хвороби", - припускають вчені.