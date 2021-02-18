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Штам коронавірусу з ПАР може знизити ефективність вакцини Pfizer на 66%

Новость на русском → Світ, Четвер 18 лютого 2021 15:59
Штам коронавірусу з ПАР може знизити ефективність вакцини Pfizer на 66% Фото: вакцина Pfizer від коронавірусу (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Вакцина від коронавірусу розробки Pfizer може бути на 66% менш ефективна проти штаму з Південної Африки. І поки невідомо, чи можна якось збільшити ефективність.

Про це повідомляє Reuters.

Вчені досліджували реакцію сконструйованого штаму вірусу проти зразків крові пацієнтів, яким вже ввели вакцину і виявили, що в цій ситуації вироблення нейтралізуючих антитіл знижується на дві третини або 66% в порівнянні з рівнем, показаним проти коронавірусу, поширеного в США.

У той же час, поки немає доказів, що штам коронавіруса з ПАР дійсно знижує ефективність антитіл, які виробляються з допомогою вакцини Pfizer. І тому поки лікарі радять продовжувати використовувати препарат скрізь, оскільки якщо він не захистить від зараження коронавірусом, то хоча б знизить ризик важкого перебігу хвороби у щеплених. А це знижує навантаження на медичну систему, що є одним із завдань вакцинації.

Зараз дослідження ефективності вакцини Pfizer проти південноафриканського штаму тривають. Також розробники будуть досліджувати як працює препарат проти варіанту коронавірусу з Бразилії.

Раніше повідомлялося, що у Фінляндії виявили новий штам коронавірусу, який отримав маркування Fin-796H. Дана мутація вірусу містить в собі властивості і британського, і південноафриканського штамів.

Відзначимо, в Сполучених Штатах виявили гібридний штам коронавірусу - він містить в собі "американську" та "британську" мутації SARS-CoV-2.

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