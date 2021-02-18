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В Финляндии выявили новую мутацию COVID: имеет свойства сразу нескольких штаммов

Новина українською → Финляндия, Четверг 18 февраля 2021 08:52
В Финляндии выявили новую мутацию COVID: имеет свойства сразу нескольких штаммов Фото: тест на коронавирус (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса, который получил маркировку Fin-796H. Данная мутация вируса содержит в себе свойства и британского, и южноафриканского штаммов.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Неизвестный ранее штамм коронавируса был обнаружен в одном из образцов в Южной Финляндии.

При этом мутации в вирусе затрудняют его обнаружение как минимум одним из рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения ПЦР-тестов. Однако финские специалисты считают, что причин для паники нет, так как большинство тестов все же способны обнаружить данную мутацию COVID-19.

Отметим, в Соединенных Штатах выявили гибридный штамм коронавируса - он содержит в себе "американскую" и "британскую" мутации SARS-CoV-2.

Ранее РБК-Украина писало, что в мире за прошедшую неделю еще в 16 странах выявили мутированные штаммы COVID.

Напомним, в Украине пока нет оборудования для выявления новых штаммов и мутаций коронавируса. Пока в стране не подтвержден ни один такой случай, однако результаты приходится ждать из-за рубежа.

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