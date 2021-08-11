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Штамм коронавируса "Йота" не приводит к серьезному заболеванию, - ВОЗ

Автор: Дмитрий Левицкий

Всемирная организация здравоохранения считает, что штамм "Йота" менее опасен, чем другой вариант коронавируса под названием "Дельта". Предыдущие исследования показывают, что "Йота" не вызывает серьезного заболевания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова эксперта ВОЗ Марии Ван Керхове во время брифинга в Женеве.

"Предварительные данные, полученные из Нью-Йорка, свидетельствуют о том, что этот вариант ("Йота" - ред.) не приводит к более тяжелому заболеванию и не приводит к более серьезной вспышке заражений", - сказала она.

Эксперт ВОЗ добавила, что в районах США, где большинство случаев были связаны с "Йота", уже начинает доминировать штамм "Дельта".

"Таким образом, вариант "Дельта", кажется, преобладает над вариантом "Йота", - отметила Ван Керхове.

Напомним, сегодня в США заявили, что штамм "Йота" является более смертоносным, чем другие варианты коронавируса.

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