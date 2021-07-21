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Штамм "Дельта" в Польше составляет около половины всех COVID-случаев

Автор: Мария Кучерявец

Главный санитарный инспектор Польши Кшиштоф Сачка заявил, что в стране зарегистрировано 196 случаев заражения новым штаммом коронавируса "Дельта". В общем штамм может составлять 45-46% всех заражений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

"Наблюдаем рост инфекций в последние дни. По нашим оценкам, эта мутация (штамм "Дельта"- ред.) составляет 45-46% всех заражений в Польше",- сказал он.

По его словам, индекс воспроизведения вируса, который показывает, сколько людей в среднем заражает один больной, превысил 1.

Он отметил, что почти 60% зараженных штаммом "Дельта" - это люди в возрасте до 39 лет.

Кроме этого, у лиц в возрасте от 60 лет инфицирование вариантом "Дельта" составляет только 14%, что, по словам Сачка, связано с активной вакцинацией среди данной группы людей.

Напомним, недавно стало известно, что случаи заражения штаммом коронавируса "Дельта" фиксируются уже и в Польше.

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Польша