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Штам "Дельта" у Польщі складає близько половини усіх COVID-випадків

Автор: Марія Кучерявець

Головний санітарний інспектор Польщі Кшиштоф Сачка заявив, що у країні зареєстровано 196 випадків зараження новим штамом коронавірусу "Дельта". Загалом штам може складати 45-46% усіх інфікувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

"Спостерігаємо зростання інфекцій в останні дні. За нашими оцінками, ця мутація (штам "Дельта" - ред.) складає 45-46% усіх заражень у Польщі", - сказав він.

За його словами, індекс відтворення вірусу, який показує, скільки людей в середньому заражає один хворий, перевищив 1.

Він зазначив, що майже 60% заражених штамом "Дельта" - це люди віком до 39 років.

Крім цього, в осіб віком від 60 років інфікування варіантом "Дельта" становить тільки 14%, що, за словами Сачка, пов’язано з активною вакцинацією серед даної групи людей.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що випадки зараження штамом коронавірусу "Дельта" фіксуються вже і в Польщі.

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Польша