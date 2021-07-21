Штам "Дельта" у Польщі складає близько половини усіх COVID-випадків

"Спостерігаємо зростання інфекцій в останні дні. За нашими оцінками, ця мутація (штам "Дельта" - ред.) складає 45-46% усіх заражень у Польщі", - сказав він.

За його словами, індекс відтворення вірусу, який показує, скільки людей в середньому заражає один хворий, перевищив 1.

Він зазначив, що майже 60% заражених штамом "Дельта" - це люди віком до 39 років.

Крім цього, в осіб віком від 60 років інфікування варіантом "Дельта" становить тільки 14%, що, за словами Сачка, пов’язано з активною вакцинацією серед даної групи людей.