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Штамм "Дельта" уже в 170 странах, - ВОЗ

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Женева, Среда 01 сентября 2021 10:29
Штамм "Дельта" уже в 170 странах, - ВОЗ Фото: "Дельта" зафиксировали уже в 170 странах мира (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали уже в 170 странах мира. Впервые его обнаружили в Индии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ВОЗ.

Штамм Alpha зафиксировали в 193 странах и территориях, а Beta - в 141 стране и территории, вариант Gamma - в 91.

ВОЗ сообщает, что глобальное количество новых случаев COVID-19 остается похожим на предыдущую неделю, в частности, за последнюю неделю (23-29 августа) составило 4 395 748.

На прошлой неделе регионы Африки, Северной и Южной Америки сообщили о снижении количества новых случаев, регионы Европы, Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья - о подобной тенденции.

Напомним, ВОЗ отслеживает новый штамм коронавируса из Южной Африки.

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ВОЗ Коронавирус "Дельта"
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