Штам "Дельта" вже у 170 країнах, - ВООЗ
Фото: "Дельта" зафіксували вже у 170 країнах світу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували вже у 170 країнах світу. Уперше його виявили в Індії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ВООЗ.
Штам Alpha зафіксували у 193 країнах та територіях, а Beta - у 141 країні та території, варіант Gamma - у 91.
ВООЗ повідомляє, що глобальна кількість нових випадків COVID-19 залишається подібною до попереднього тижня, зокрема, за останній тиждень (23-29 серпня) склала 4 395 748.
Минулого тижня регіони Африки, Північної і Південної Америки повідомили про зниження кількості нових випадків, регіони Європи, Південно-Східної Азії та Східного Середземномор’я - про подібну тенденцію.