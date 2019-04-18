Штабы кандидатов до сих пор не согласовали продолжительность дебатов на "Олимпийском"

Представители избирательных штабов кандидатов до сих пор согласовывают вопрос о продолжительности дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко на стадионе НСК "Олимпийский". Об этом после заседания Центральной избирательной комиссии сообщил уполномоченный представитель кандидата Владимира Зеленского Сергей Кальченко.

"По той информации, которая была озвучена уполномоченным представителем кандидата Петра Порошенко, продолжительность один час. По той информации, которую я имею, продолжительность - полтора часа. И даже в постановлении ЦИК, проект которой был роздан, там сказано с 19 до 20:00 - 20:30. То есть промежуток в полчаса он еще подлежит согласованию", - сообщил Сергей Кальченко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что кандидат в президенты Владимир Зеленский не будет принимать участие в телевизионных дебатах на "Суспільном". До этого кандидаты договорились о проведении окончания перевыборного мероприятия на НСК "Олимпийский" с 19:00 и ориентировочно до 20:00. На "Общественном" дебаты были запланированы на 20:00.

Отметим, 19 апреля в 19:00 запланированы дебаты на НСК "Олимпийский". У них пообещали принять участие оба кандидата, прошедшие во второй тур, - Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия одобрила просьбу штаба Петра Порошенко о переносе времени дебатов кандидатов в эфире "Суспільного" с 20:00 на 21:00.