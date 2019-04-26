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В штабе Зеленского прокомментировали выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

Новости » Политика    26.04.2019 - 23:15
В штабе Зеленского прокомментировали выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Разумков назвал последние действия России признанием ею агрессии

Спикер штаба избранного президентом Владимира Зеленского Дмитрий Разумков считает, что указ президента России Владимира Путина об упрощении выдачи паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса является фактическим признанием России. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Голос народа" на "112 Украина", передает РБК-Украина.

"Фактически, это признание РФ. Если по Крыму они говорили, что оккупировали его, они эту аннексию называют возвратом на родину, то на сегодняшний момент процедурой с упрощением процедуры получения российского гражданства они подтверждают, что они являются страной-агрессором в данном процессе", - заявил Разумков.

Он подчеркнул, что никто не знает, как закончить войну на Донбассе в ближайшее время.

"К сожалению, метода, как завтра закончить войну, нет ни у кого. Но есть понимание, как нужно идти для того, чтобы этот мир наступил. И мир должен наступить на условиях Украины. Если пойти по принципу и тем предложениям, которые звучат от России, то можно было бы, наверное, прийти к этому миру, но я думаю, что ни одному патриоту этой страны такой путь неприемлем", - пояснил Разумков.

Напомним, в штабе победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского заявили, что роспуск Верховной рады возможен из-за отсутствия коалиции в парламенте. По словам главы штаба Разумкова, в коалиции не хватает народных депутатов.

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