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У штабі Зеленського прокоментували видачу паспортів РФ жителям Донбасу

Новини » Політика    26.04.2019 - 23:15
У штабі Зеленського прокоментували видачу паспортів РФ жителям Донбасу
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Разумков назвав останні дії Росії визнанням нею агресії

Речник штабу обраного президентом Володимира Зеленського Дмитро Разумков вважає, що указ президента Росії Володимира Путіна про спрощення видачі паспортів РФ жителям окупованого Донбасу є фактичним зізнанням Росії. Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Голос народу" на "112 Україна", передає РБК-Україна.

"Фактично, це зізнання РФ. Якщо по Криму вони говорили, що окупували його, вони цю анексію називають поверненням на батьківщину, то на сьогоднішній момент процедурою зі спрощенням процедури отримання російського громадянства вони підтверджують, що вони є країною-агресором у цьому процесі", - заявив Разумков.

Він підкреслив, що ніхто не знає, як завершити війну на Донбасі найближчим часом.

"На жаль, методу, як завтра завершити війну, немає ні в кого. Але є розуміння, як треба йти для того, щоб цей мир настав. І мир має настати на умовах України. Якщо піти за принципом і тими пропозиціями, які лунають від Росії, то можна було б, напевно, прийти до цього миру, але я думаю, що для жодного патріота цієї країни такий шлях неприйнятний", - пояснив Разумков.

Нагадаємо, в штабі переможця виборів президента України Володимира Зеленського заявили, що розпуск Верховної ради можливий через відсутність коаліції в парламенті. Зі слів голови штабу Разумкова, у коаліції не вистачає народних депутатів.

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