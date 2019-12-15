В штабе сообщили о ситуации на участках разведения на Донбассе

В штабе операции Объединенных сил (ООС) сообщил о ситуации на участках разведения сил и средств на Донбассе сегодня, 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Сообщается, что на участке разведения №1 ситуация остается стабильной, режим тишины соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями, уже перевезено 2094 пассажиров.

Представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная, продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

Напомним, "Донецкая народная республика" заявила, что готова предложить Киеву новые участки для разведения сил на Донбассе.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что в Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы 18 декабря будет согласована дата прекращения огня на Донбассе.