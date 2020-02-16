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В штабе рассказали о ситуации на участках разведения войск на Донбассе

Новости » Общество     16.02.2020 - 20:20
В штабе рассказали о ситуации на участках разведения войск на Донбассе
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

В штабе заявили, что ситуация на участках разведения сил на Донбассе стабильная

Ситуация на участках разведения сил и средств на Донбассе остается стабильной. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что на участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляются автобусом и двумя электромобилями. Перевезено более 4 тыс. пассажиров.

Представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

На участке разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

Напомним, ранее Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе во время заседания в Минске практически согласовала один из участков разведения сил и средств. Сообщается, что практически согласован участок разведения в районе населенного пункта Гнутово.

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Темы: Новости ООС
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