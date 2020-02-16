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У штабі розповіли про ситуацію на ділянках розведення військ на Донбасі

Новини » Суспільство     16.02.2020 - 20:20
У штабі розповіли про ситуацію на ділянках розведення військ на Донбасі
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

У штабі заявили, що ситуація на ділянках розведення сил на Донбасі стабільна

Ситуація на ділянках розведення сил і засобів на Донбасі залишається стабільною. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що на ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом і КПВВ "Станиця Луганська" здійснюються автобусом і двома електромобілями. Перевезено більше 4 тис. Пасажирів.

Представники Держслужби з надзвичайних ситуацій України щодня, по обидва боки дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, в разі необхідності, надають людям медичну допомогу.

На ділянці розведення №2 і №3 обстановка стабільна. Тривають заходи по дотриманню режиму тиші.

Нагадаємо, раніше Тристороння контактна група по мирному врегулюванню ситуації на Донбасі під час засідання в Мінську практично погодила одну з ділянок розведення сил і засобів. Повідомляється, що практично узгоджений ділянку розведення в районі населеного пункту Гнутове.

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Теми: Новини ООС
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