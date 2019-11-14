В штабе рассказали о ситуации на участках разведения сил на Донбассе

На участках разведения сил и средств на Донбассе продолжаются работы по разминированию и востановлению инфраструктуры. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Так, на участке разведения №1 в районе Станицы Луганской были завершены работы по установке перил на пролете моста, также был уложен асфальт на площадке в районе 9-й опоры моста.

Кроме того, вблизи населенного пункта Золотое-4 продолжается демонтаж фортификационных сооружений и объектов военного назначения, а также проведено обустройство подъездной дороги к фортификациям.

На участке разведения сил и средств в районе Петровского и Богдановки продолжается процесс обследования и разминирования дорог и обочин, а также очистка местности от взрывоопасных предметов. Сегодня специалисты обследовали более 2 га территории и изъяли 13 взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила завершение процесса разведения сил и средств на участке в районе Петровского. Информацию об этом 13 ноября прислали наблюдателям СММ ОБСЕ с МИД Украины и представители ОРДО.