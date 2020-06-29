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В штабе рассказали о сегодняшней ситуации на Донбассе

Новости » Происшествия     29.06.2020 - 18:18
В штабе рассказали о сегодняшней ситуации на Донбассе
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики ранили 2 украинских военных

С начала 29 июня российско-оккупационные войска 7 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. При этом наемники применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

Под обстрелы пророссийских боевиков сегодня попадали позиции украинских военных вблизи Хутора Вольного, Крымского и Березового. На участках разведение сил сегодня придерживались режима "тишины".

Оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения. Пострадавших госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

Объединенные силы открывали ответный огонь для пресечения вражеской активности. Потери противника сейчас уточняются.

Напомним, ранения украинские военные получили во время минометного обстрела позиций возле Крымского.

Кроме того, полномасштабное наступление РФ на Украину после голосования за изменения в российскую Конституцию не исключают в украинском МИД.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ДонбассобстрелсводкаООС
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