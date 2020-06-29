ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики из минометов обстреляли силы ООС, ранены двое военных

Новости » Происшествия     29.06.2020 - 10:43
Боевики из минометов обстреляли силы ООС, ранены двое военных
Фото: раненый военный на носилках (facebook.com pressjfo news 3)

Бойцам оказали медицинскую помощь, их состояние здоровья удовлетворительное

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Осколочные ранения получили двое военных.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Обстрелы велись по позициям ВСУ возле Крымского. Наемники использовали крупнокалиберные минометы (120 калибр), автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой воинов доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное", - сообщили в ООС.

Сейчас на месте обстрела работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

"Такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей. Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям РФ адекватный ответ. Потери противника уточняются", - добавили в ООС.

Напомним, ранее боевики существенно увеличили число обстрелов на Донбассе. В результате біли ранены трое военных.

Также сообщалось, что из-за обстрелов погиб сержант 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Донбассобстрел
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь