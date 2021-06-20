В штабе рассказали подробности ранения гражданского в Авдеевке

Обстрел велся с окраины оккупированного населенного пункта Каштановое. На момент обстрела мужчина находился у себя во дворе.

"Украинские военнослужащие оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. УС СЦКК осуществила фотофиксацию и верификацию последствий указанного обстрела", - рассказали в штабе.

Фото: боевики ранили гражданского в Авдеевке (facebook.com/pressjfo.news)

Украинская сторона выразила серьезную озабоченность по поводу этого инцидента, ведь обстрелы населенных пунктов боевиками "представляют непосредственную угрозу мирному населению" и свидетельствуют о "стремлении России к дальнейшему обострению ситуации на Донбассе".

"Указанные действия российско-оккупационных войск являются грубым нарушением международного гуманитарного права и минских договоренностей. Обо всех нарушениях режима прекращения огня украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ", - добавили в штабе.