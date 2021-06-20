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Боевики на Донбассе ранили гражданского жителя Авдеевки

Новина українською →
Донбасс, Воскресенье 20 июня 2021 08:08
Боевики на Донбассе ранили гражданского жителя Авдеевки Фото: боевики ранили гражданского на Донбассе (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики в течение 19 июня семь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела со стороны боевиков получил ранения житель Авдеевки.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Оккупанты вчера обстреляли Авдеевку из крупнокалиберных пулеметов, ранив мужчину 1989 года рождения. Медицинскую помощь раненому оказали украинские военные, они же его и доставили в больницу.

Также под вражеские обстрелы попадали украинские позиции вблизи Луганского, Новотошковского и Водяного. Боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

А вблизи Зайцево и Желтого оккупационные войска запускали через линию разграничения беспилотники типа "Орлан-10". Украинские военные их вовремя заметили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Украинские военные на провокации боевиков открывали ответный огонь. Кроме того, украинская сторона уведомила обо всех случаях нарушения режима прекращения огня представителей миссии ОБСЕ.

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Боевики на Донбассе ранили гражданского жителя Авдеевки
Боевики на Донбассе ранили гражданского жителя Авдеевки
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