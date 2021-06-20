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У штабі розповіли подробиці поранення цивільного в Авдіївці

Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики вчора близько 18:00 обстріляли населений пункт Авдіївка в Донецькій області із великокаліберних кулеметів. В результаті обстрілу поранення отримав місцевий мешканець 1989-го року народження.

Про це розповіли у штабі операції Об'єднаних сил.

Обстріл вівся з околиці окупованого населеного пункту Каштанове. На момент обстрілу чоловік перебував у себе на подвір’ї.

"Українські військовослужбовці надали постраждалому необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. УС СЦКК здійснено фотофіксацію та верифікацію наслідків зазначеного обстрілу", - розповіли у штабі.

Фото: бойовики поранили цивільного в Авдіївці (facebook.com/pressjfo.news)

Українська сторона висловила серйозну стурбованість з приводу цього інциденту, адже обстріли населених пунктів бойовиками "становлять безпосередню загрозу мирному населенню" та свідчать про "прагнення Росії до подальшого загострення ситуації на Донбасі".

"Зазначені дії російсько-окупаційних військ являються грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та мінських домовленостей. Про всі порушення режиму припинення вогню українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ", - додали у штабі.

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