В штабе Порошенко назвали свои главные промахи в ходе кампании

Своим промахом в первом туре выборов в штабе Петра Порошенко называют результаты голосования военных, а также вялое голосование в западных областях. Об этом сообщает РБК-Украина в своем материале "Работа над ошибками: как Петр Порошенко готовится ко второму туру президентских выборов".

В частности, низкую явку в западных областях в штабе Порошенко объясняют тем, что многие украинцы, проживающие в этом регионе, находятся на работе в соседних странах.

Кроме того, по сумме голосов на 79 спецучастках для военных в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе Порошенко опередил Зеленского всего лишь на 400 голосов.

"Упустили армию, сейчас мы над этим работаем. Ведь с армией никто не работал. А командиры должны общаться с солдатами, разъяснять им то, что сделано и что будет сделано", - рассказывает один из источников в близком окружении Порошенко.

Не в пользу Порошенко завершилось голосование в тюрьмах и следственных изоляторах. Здесь избиратели поддержали Тимошенко и Зеленского. Говоря о таком результате, в штабе Порошенко, не вдаваясь в детали, недовольно указывают на подконтрольную Минюсту пенитенциарную службу и министра внутренних дел Арсена Авакова. Главу МВД на Банковой и ранее обвиняли в поддержке Тимошенко.

Кроме того, к слабым сторонам своей кампании несколько собеседников в президентской команде относят работу штабов в регионах, в частности в Харьковской и Одесской областях.

"Некоторые губернаторы и вовсе работали против нас", - уверяет один из близких соратников Порошенко, добавляя, что отдельные губернаторы, хоть и старались, но явно не справились со штабной работой.

Ранее сообщалось, что в команде Петра Порошенко не считают безнадежным отставание почти в два раза от кандидата в президенты Владимира Зеленского в первом туре выборов.

Напомним, вчера ЦИК объявил о проведении второго тура выборов 21 апреля.