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В штабе подтвердили ранение украинского военного на Донбассе

Новости » Происшествия    11.05.2019 - 18:22
В штабе подтвердили ранение украинского военного на Донбассе
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Запрещенное вооружение боевики сегодня не применяли

От начала суток, 11 мая 2019, российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, по состоянию на 18:00 обстрелы со стороны боевиков зафиксированы лишь на Донецком направлении. При этом запрещенное минскими соглашениями вооружение враг не применял.

Противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Пески.

Кроме того, вблизи Авдеевки позиции Объединенных сил были обстреляны боевиками из стрелкового оружия.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - отметили в ведомстве.

В штабе подтвердили ранение украинского военного на Донбассе

Напомним, ранее сообщалось о ранении одного украинского военного из состава Объединенных сил в результате обстрела Авдеевки. Обстрел велся со стороны оккупированного населенного пункта Спартак.

Как писало РБК-Украина, 10 мая боевики обстреляли жилые дома в населенном пункте Травневое в Бахмутском районе Донецкой области. Обстрел велся из ручного противотанкового гранатомета. Подчеркнем, что пострадавших в результате обстрела нет.

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