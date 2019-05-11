ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У штабі підтвердили поранення українського військового на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    11.05.2019 - 18:22
У штабі підтвердили поранення українського військового на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Заборонене озброєння бойовики сьогодні не застосовували

Від початку доби, 11 травня 2019, російські окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, станом на 18:00 обстріли з боку бойовиків фіксувалися лише на Донецькому напрямку. При цьому заборонене мінськими угодами озброєння ворог не застосовував.

Противник з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Піски.

Крім того, поблизу Авдіївки позиції Об'єднаних сил були обстріляні бойовиками зі стрілецької зброї.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - зазначили у відомстві.

У штабі підтвердили поранення українського військового на Донбасі

Нагадаємо, раніше повідомлялося про поранення одного українського військового зі складу Об'єднаних сил внаслідок обстрілу Авдіївки. Обстріл вівся з боку окупованого населеного пункту Спартак.

Як писало РБК-Україна, 10 травня бойовики обстріляли житлові будинки в населеному пункті Травневе в Бахмутському районі Донецької області. Обстріл вівся з ручного протитанкового гранатомета. Підкреслимо, що постраждали в результаті обстрілу немає.

Бундесвер забере на лікування поранених українських військових У Донецькій обл. обстріляли житловий будинок
Новини України ДонбасООСсводкаобстрел
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся