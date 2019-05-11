У штабі підтвердили поранення українського військового на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Заборонене озброєння бойовики сьогодні не застосовували

Від початку доби, 11 травня 2019, російські окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, станом на 18:00 обстріли з боку бойовиків фіксувалися лише на Донецькому напрямку. При цьому заборонене мінськими угодами озброєння ворог не застосовував.

Противник з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Піски.

Крім того, поблизу Авдіївки позиції Об'єднаних сил були обстріляні бойовиками зі стрілецької зброї.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про поранення одного українського військового зі складу Об'єднаних сил внаслідок обстрілу Авдіївки. Обстріл вівся з боку окупованого населеного пункту Спартак.

Як писало РБК-Україна, 10 травня бойовики обстріляли житлові будинки в населеному пункті Травневе в Бахмутському районі Донецької області. Обстріл вівся з ручного протитанкового гранатомета. Підкреслимо, що постраждали в результаті обстрілу немає.