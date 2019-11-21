В штабе опровергли данные ОБСЕ о нарушениях в районе разведения на Донбассе

Иллюстративное фото (facebook.com/oscesmm)

Штаб предлагает фиксировать нарушения техническими средствами

В штабе операции Объединенных сил (ООС) опровергли данные Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о нарушениях на участке разведения в районе Петровского. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, во вторник, 19 ноября, две группы наблюдателей ОБСЕ, находясь на разных позициях в районе участка разведения №3 вблизи Петровского и Богдановки, заявили, что слышали более 20 взрывов неопределенного происхождения. По оценке наблюдателей, взрывы были на участке разведения.

В то же время камера наблюдения СММ ОБСЕ и офицеры Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) не зафиксировали ни одного факта нарушения в пределах участка разведения.

"По данным, зафиксированным украинской стороной, нарушений режима прекращения огня в это время и обстрелов с обеих сторон не зафиксировано. Запросов на введение режима "Тишина" со стороны офицеров дежурной смены СЦКК и со стороны СММ ОБСЕ не поступало", - добавили в ведомстве.

В штабе подчеркнули, что без визуального наблюдения момента взрыва и измерения времени поступления звука невозможно определить место взрыва, поэтому данные наблюдателей ОБСЕ не являются действительными.

"Исходя из вышеизложенного, предположение патруля СММ относительно взрывов в пределах участка разведение сил и средств не подтверждается (опровергается). Учитывая вышесказанное и с целью исключения человеческого фактора, приобретает актуальность вопрос о фиксации нарушений техническими средствами наблюдения и фиксации", - отметили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС на Донбассе в четверг, 20 ноября, в результате вражеских обстрелов пострадали 7 украинских военнослужащих. Оккупанты применяли минометы 82-го калибра.