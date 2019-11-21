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У штабі спростували дані ОБСЄ про порушення в районі розведення на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     21.11.2019 - 10:51
У штабі спростували дані ОБСЄ про порушення в районі розведення на Донбасі
Ілюстративне фото (facebook.com/oscesmm)

Штаб пропонує фіксувати порушення технічними засобами

У штабі операції Об'єднаних сил (ООС) спростували дані Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про порушення на ділянці розведення в районі Петрівського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, у вівторок, 19 листопада, дві групи спостерігачів ОБСЄ, знаходячись на різних позиціях в районі ділянки розведення №3 поблизу Петрівського та Богданівки, заявили, що чули понад 20 вибухів невизначеного походження. За оцінкою спостерігачів, вибухи були на ділянці розведення.

У той же час камера спостереження СММ ОБСЄ та офіцери Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) не зафіксували жодного факту порушення в межах ділянки розведення.

"За даними, зафіксованими українською стороною, порушень режиму припинення вогню у цей час та обстрілів з обох сторін не зафіксовано. Запитів на введення режиму "Тиша" з боку офіцерів чергової зміни СЦКК та з боку СММ ОБСЄ не надходило", - додали у відомстві.

У штабі наголосили, що без візуального спостереження моменту вибуху та вимірювання часу надходження звуку неможливо визначити місце вибуху, тому дані спостерігачів ОБСЄ не є дійсними.

"Виходячи з вищевикладеного, припущення патруля СММ щодо вибухів у межах ділянки розведення сил та засобів не підтверджується (спростовується). З огляду на вищезазначене та з метою виключення людського фактору, набуває актуальності питання щодо фіксації порушень технічними засобами спостереження та фіксації", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні проведення ООС на Донбасі у четвер, 20 листопада, в результаті ворожих обстрілів постраждали 7 українських військовослужбовців. Окупанти застосовували міномети 82-го калібру.

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