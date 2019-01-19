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У штабі ООС повідомили про ситуацію на Донбасі 19 січня

Новини » Суспільство    19.01.2019 - 07:28
У штабі ООС повідомили про ситуацію на Донбасі 19 січня
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

Бойовики з початку доби 19 січня вогонь не відкривали

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) з початку доби суботи, 19 січня, бойовики режиму припинення вогню не порушували. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Проте минулої доби, 18 січня, бойовики дев'ять разів порушили перемир'я. Зокрема, у смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник обстріляв позиції українських військ з великокаліберних кулеметів.

"Також в смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" злочинці двічі обстріляли позиції українських військових в районі населеного пункту Гнутове з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а також зафіксовано роботу ворожого снайпера", - додали в штабі ООС.

Було також зафісовано вогонь по українських захисниках з мінометів калібру 82 мм поблизу селищ Піски та Водяне та з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі міста Мар'їнка та селища Чермалик.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець ООС не постраждав", - зазначили в прес-центрі.

Підрозділи Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь на провокації противника, у результаті чого, за даними розвідки, 18 січня один окупант загинув.

У штабі ООС повідомили про ситуацію на Донбасі 19 січня

Нагадаємо, 18 січня у Донецькій області в житловому будинку знайшли трупи двох військових Збройних сил України.

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Теми: Новини ООС
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