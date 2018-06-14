В штабе ООС сообщили о потерях боевиков на Донбассе

на Протяжении прошлых суток, 13 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. #ООС #операція_ОС #брифинг Противник продолжает придерживаться Минских договоренностей и пытается ослабить оборону наших подразделений. Российско-оккупационные войска 33 раза нарушали режим прекращения огня, из них 11 раз применяли тяжелое вооружение. На отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия. Ситуация на линии соприкосновения за прошедшие сутки существенных изменений не претерпела. На Луганском направлении наиболее напряженной остается ситуация в районе населенного пункта Новотошківське. Где противник за прошедшие сутки дважды применял минометы и один раз открывал огонь по защитникам Новотошківського из артиллерии 122-го калибра. Приоритетной задачей противника на этом направлении остается вытеснение наших позиций и овладение в полном объеме Бахмутский трассе. Командование Об'объединенных сил продолжает принимать адекватные меры относительно недопущения продвижения противника в глубину и подавления его огневых средств. В районе населенных пунктов Новоалександровка, Золотое и Новозванівка противник прибегал к ведению беспокоящего огня с применением минометов 120-го и 82-го калибра. На Світлодарському направлении под прицельным огнем противника оказались наши позиции в районе населенных пунктов Гладосове и Луганское, где противник применял огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Также в районе населенного пункта Гладосове замечено выход диверсионно-разведывательной группы противника, которая пыталась выйти во фланг нашим подразделениям. Выдвижение группы было вовремя обнаружено и сосредоточенным огнем отвергнуто. В ходе боя двух террористов из состава ДРГ была уничтожена. С нашей стороны легко ранены один военнослужащий. Не смотря на фейковые заявления террористов о возвращении под контроль населенных пунктов Майское и Гладосове, наши воины надежно удерживают занимаемые позиции и не оставят ни одного клочке украинской земли. Не прекращаются попытки противника вернуть под контроль населенный пункт Южное, что на Горловском направлении. Так, поездом прошлых суток противник трижды пытался овладеть опорными пунктами, на окраинах этого населенного пункта. Наибольшей активности такие попытки были отмечены в ночное время, когда под прикрытием темноты, противник малыми группами пытался просочиться на подступы к Торецкая. Умелыми действиями подразделений Королевской бригады атаки противника были отбиты. Трех боевиков было уничтожено. Для отвлечения действий в направлении Южного противник активно наносил огневое поражение по защитникам Зайцевого. Подразделениями Объединенных сил вовремя был открыт ответный огонь, огневые средства противника вовремя подавлены. В ходе боев за населенные пункты Южное и Зайцевое трех наших защитников были ранены. Все они сейчас находятся в госпиталях. Их жизни ничего не угрожает. Наибольшую активность противник проявлял на Донецком направлении. Дважды под огнем противника были наши подразделения, которые обороняют Авдеевку и Верхньоторецьке, где противник предпринял провокационные обстрелы из минометов. Несмотря на это, подразделения Объединенных сил придерживались режима прекращения огня и обеспечили безопасное проведение работ на Донецкой фильтровальной станции. По защитникам Марьинки и Красногоровки противник открывал огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Подразделения, обороняющиеся на этом направлении открывали огонь в ответ и вели огонь на подавление огневых средств противника. Наиболее опасной остается ситуация на Мариупольском направлении, где противник пренебрегая любыми договоренностями продолжает осуществлять мощный огневой воздействие по подразделениям наших войск, обороняющихся в районе населенных пунктов Водяное, Гнутове, Широкине, Лебединское, Талаковка. Террористы на этом направлении в основном применяют вооружение, которое запрещено Минскими договоренностями. Это артиллерия калибра 122-мм и минометы калибров 120 и 82мм. Традиционно, огневые позиции оккупантами избираются посреди населенных пунктов и жилых кварталов. Объединенными силами ведется комплексная разведка с целью недопущения внезапного нападения противника и запрета ему открытие огня по нашим подразделениям. Для предотвращения нанесения потерь нашим подразделениям Объединенные силы на основании разведывательных данных открывают также и огонь на опережение. Вместе с тем , отмечаем, что Объединенные силы не ведут огонь по населенным пунктам и жилым кварталам. За минувшие сутки потерь среди личного состава Объединенных сил на Донецком и Мариупольском направлении не было. Боевики продолжают активно применять российские беспилотные летательные аппараты для разведки наших объектов. Средствами противовоздушной обороны выявлено 8 беспилотников российского производства типа Орлан-10, которые пытались пересечь линию разграничения. Объединенные силы применяли средства радиоэлектронной борьбы и трижды открывали огонь штатными средствами противовоздушной обороны. Ситуация в районе ведения боевых действий остается полностью контролируемой Объединенными силами. Подразделения ВС Украины надежно удерживают занимаемые рубежи и позиции. Криминогенная ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Контрольные пункты въезда – выезда продолжают работать в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украине территорию проследовало свыше 21 тысячи человек и более 5 тысяч транспортных средств. 12 лицам отказано в пропуске через линию разграничения. За минувшие сутки представителями Государственной пограничной службы совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы Украины из состава Объединенных сил изъято контрабандного товара на общую сумму около 26 тысяч гривен. За прошедшие сутки военнослужащими Объединенных сил доставлена гуманитарная помощь от международной гуманитарной организации в детский ясли-сад населенного пункта Валуйське. Передана гуманитарная помощь жителям поселков Луганское, Мироновское и Новолуганське. Также медицинскую и психологическую помощь от представителей международной организации получили местные жители обитаемо пункта Красногоровка. Таким образом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению. Военно-гражданские администрации, правоохранительные органы работают в штатном режиме. Слава Украине! Представитель пресс-центра Об'объединенных сил старший лейтенант Николай Бондарчук.