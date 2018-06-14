У штабі ООС повідомили про втрати бойовиків на Донбасі

Упродовж минулої доби, 13 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. #ООС #операція_ОС #брифінг Противник продовжує не дотримуватись Мінських домовленостей та намагається послабити оборону наших підрозділів. Російсько-окупаційні війська 33 рази порушували режим припинення вогню, з них 11 разів застосовували важке озброєння. На окремих напрямках тривали інтенсивні бойові дії. Ситуація на лінії зіткнення за минулу добу суттєвих змін не зазнала. На Луганському напрямку найбільш напруженою залишається ситуація в районі населеного пункту Новотошківське. Де противник минулої доби двічі застосовував міномети та один раз відкривав вогонь по захисникам Новотошківського з артилерії 122-го калібру. Пріоритетним завданням противника на цьому напрямку залишається витіснення наших позицій та оволодіння в повному обсязі Бахмутською трасою. Командування Об'єднаних сил продовжує вживати адекватних заходів щодо недопущення просування противника у глибину та подавлення його вогневих засобів. В районі населених пунктів Новоолександрівка, Золоте та Новозванівка противник вдавався до ведення турбуючого вогню із застосуванням мінометів 120-го та 82-го калібру. На Світлодарському напрямку під прицільним вогнем противника опинилися наші позиції в районі населених пунктів Гладосове та Луганське, де противник застосовував вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів. Також в районі населеного пункту Гладосове відмічено вихід диверсійно-розвідувальної групи противника, яка намагалася вийти у фланг нашим підрозділам. Висування групи було вчасно виявлено та зосередженим вогнем відкинуто. В ході бою двох терористів зі складу ДРГ було знищено. З нашого боку легко поранено одного військовослужбовця. Не зважаючи на фейкові заяви терористів про повернення під контроль населених пунктів Травневе та Гладосове, наші воїни надійно утримують займані позиції й не залишать жодного клаптику української землі. Не припиняються спроби противника повернути під контроль населений пункт Південне, що на Горлівському напрямку. Так, потягом минулої доби противник тричі намагався оволодіти опорними пунктами, що на околицях цього населеного пункту. Найбільшої активності такі спроби були відмічені у нічний час, коли під прикриттям темряви, противник малими групами намагався просочитися на підступи до Торецька. Вмілими діями підрозділів Королівської бригади атаки противника були відбиті. Трьох бойовиків було знищено. Для відволікання дій в напрямку Південного противник активно наносив вогневе ураження по захисниках Зайцевого. Підрозділами Об’єднаних сил вчасно було відкрито вогонь у відповідь, вогневі засоби ворога вчасно подавлені. У ході боїв за населені пункти Південне та Зайцеве трьох наших захисників було поранено. Всі вони наразі перебувають в шпиталях. Їхньому життю нічого не загрожує. Найбільшу активність противник проявляв на Донецькому напрямку. Двічі під вогнем противника були наші підрозділи, що обороняють Авдіївку та Верхньоторецьке, де противник вдався до провокаційних обстрілів з мінометів. Незважаючи на це, підрозділи Об’єднаних сил дотримувались режиму припинення вогню та забезпечили безпечне проведення робіт на Донецькій фільтрувальній станції. По захисниках Мар’їнки та Красногорівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Підрозділи, що обороняються на цьому напрямку відкривали вогонь у відповідь та вели вогонь на придушення вогневих засобів противника. Найбільш небезпечною залишається ситуація на Маріупольському напрямку, де противник нехтуючи будь-якими домовленостями продовжує здійснювати потужний вогневий вплив по підрозділам наших військ, що обороняються в районі населених пунктів Водяне, Гнутове, Широкине, Лебединське, Талаківка. Терористи на цьому напрямку здебільшого застосовують озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Це артилерія калібру 122-мм та міномети калібрів 120мм та 82мм. Традиційно, вогневі позиції окупантами обираються посеред населених пунктів та житлових кварталів. Об’єднаними силами ведеться комплексна розвідка з метою недопущення раптового нападу противника та заборони йому відкриття вогню по нашим підрозділам. Для запобігання нанесення втрат нашим підрозділам Об’єднані сили на підставі розвідувальних даних відкривають також і вогонь на випередження. Разом з тим , наголошуємо, що Об’єднані сили не ведуть вогонь по населених пунктах та житлових кварталах. За минулу добу втрат серед особового складу Об’єднаних сил на Донецькому та Маріупольському напрямку не було. Бойовики продовжують активно застосовувати російські безпілотні літальні апарати для розвідки наших об’єктів. Засобами протиповітряної оборони виявлено 8 безпілотників російського виробництва типу Орлан-10, які намагалися перетнути лінію розмежування. Об’єднані сили застосовували засоби радіоелектронної боротьби та тричі відкривали вогонь штатними засобами протиповітряної оборони. Ситуація в районі ведення бойових дій залишається повністю контрольованою Об’єднаними силами. Підрозділи ЗС України надійно утримують займані рубежі та позиції. Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Контрольні пункти в’їзду – виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало понад 21 тисячі осіб та більше 5 тисяч транспортних засобів. 12 особам відмовлено в пропуску через лінію розмежування. За минулу добу представниками Державної прикордонної служби спільно з співробітниками Державної фіскальної служби України зі складу Об’єднаних сил вилучено контрабандного товару на загальну суму близько 26 тисяч гривень. Минулої доби військовослужбовцями Об’єднаних сил доставлено гуманітарну допомогу від міжнародної гуманітарної організації в дитячий ясла-садок населеного пункту Валуйське. Передано гуманітарну допомогу мешканцям селищ Луганське, Миронівське та Новолуганське. Також медичну та психологічну допомогу від представників міжнародної організації отримали місцеві жителі населено пункту Красногорівка. Таким чином ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють в штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру Об'єднаних сил старший лейтенант Микола Бондарчук.