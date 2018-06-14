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Боевики применили артиллерию и минометы, 4 раненых, - ООС

НовостиПроисшествия    14.06.2018 - 08:11
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

По данным разведки, уничтожено 1 и ранено 5 боевиков

За прошедшие сутки пророссийские боевики на Донбассе 33 раза нарушали режим прекращения огня, из которых 11 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы - 4 украинских военных получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Операции объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.

Как сообщается, за прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой. На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия.

 

Зведення прес-центру об’єднаних сил станом на 7:00 14 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Упродовж...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 13 червня 2018 р.

"Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику", - заявили в пресс-центре.

Также отмечается, что в районе н.п. Новотошковское, Новоалександровка и Новозвановка противник безрезультатно пытался вытеснить наши подразделения из выгодных оборонительных позиций.

"На Горловском направлении интенсивные боевые действия продолжались преимущественно с применением стрелкового оружия в районах н.п. пунктов Гладосово и Зайцево, на Донецком - в районе города Авдеевка враг предпринял ведение огня из минометов. На Мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районах н.п.Талаковка и Водяное", - говорится в сообщении.

По данным разведки, уничтожено 1 и ранено 5 боевиков.

"В течение ночи текущих суток, 14 июня, противник один раз применил тяжелое вооружение по нашим позициям из района населенного пункта Докучаевск", - резюмировали в ООС.

Напомним, в течение дня, 13 июня 2018 года, в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе были ранены 2 украинских военных.

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Теги публикации: Донбасс, боевики, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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