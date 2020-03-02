В штабе ООС сообщили обстоятельства гибели военного на Донбассе

Украинский военный, который умер на Донбассе в первый день марта, погиб в результате обстрела противотанковой ракетой со стороны боевиков. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации нарушают все существующие договоренности и мать "явное намерение сорвать процесс мирного урегулирования в Донецкой и Луганской областях". В частности сообщается, что они обстреливают украинских военных, даже в случаях, когда высока вероятность поражения гражданского населения.

"Применив ПТУР (противотанковый ракетный комплекс, - ред.) против другого грузовика одного из подразделений Вооруженных сил Украины, вооруженные формирования Российской Федерации наразили опасности местных жителей, которые могли пострадать при отклонении ракеты от цели", - отметили в ООС.

В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кабину автомобиля один военнослужащий погиб, двое получили ранения, а еще двое - боевое поражение.

Также в пресс-центре добавили, что обстрелом были уничтожены автомобили, которые перевозят продовольствие и воду.

"Это лишний раз подтверждает, что враг не желает мира для населения востока Украины и делает все, чтобы затянуть боевые действия как можно дольше", - уточнили в ООС.

В штабе также отметили, что были вынуждены ответить на действия противника и что в будущем "ни один акт агрессии не останется без симметричного ответа".

Напомним, на Донбассе в течение текущих суток, 1 марта, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных минских договоренностей минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.