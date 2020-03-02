У штабі ООС повідомили обставини загибелі військового на Донбасі

Український військовий, який помер на Донбасі у перший день березня, загинув внаслідок обстрілу протитанковою ракетою з боку бойовиків. Про це повідомили у прес-центрі операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації порушують усі існуючі домовленості і мать "явний намір зірвати процес мирного врегулювання у Донецькій та Луганській областях". Зокрема повідомляється, що вони обстрілюють українських військових, навіть у випадках, коли є висока вірогідність ураження цивільного населення.

"Застосувавши ПТКР (протитанковий ракетний комплекс, - ред.) проти іншої вантажівки одного з підрозділів Збройних сил України, збройні формування Російської Федерації наразили на небезпеку місцевих мешканців, які могли постраждати при відхиленні ракети від цілі", - зазначили в ООС.

Внаслідок попадання протитанкової керованої ракети в кабіну автомобіля один військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення, а ще двоє - бойове ураження.

Також у прес-центрі додали, що обстрілом було знищено автомобілі, які перевозять продовольство та воду.

"Це зайвий раз засвідчує, що ворог не бажає миру для населення сходу України і робить все, щоб затягнути бойові дії як можна довше", - уточнили в ООС.

У штабі зазначили також, що були змушені відповісти на дії противника і що в майбутньому "жоден акт агресії не залишиться без симетричної відповіді".

Нагадаємо, на Донбасі протягом поточної доби, 1 березня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції українських військових із заборонених мінських домовленостей мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.