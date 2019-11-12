В штабе ООС сообщили новые подробности ситуации на участках разведения сил

В штабе Операции объединенных сил (ООС) рассказали о ситуации, которая сейчас происходит на трех участках разведения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-центр ООС.

Сообщается, что на участке разведения №1 (Станица Луганская) сегодня завершено формирование бетонной опоры для водоотводной системы. Также продолжаются бетонные работы по соединению металлического пролета моста с основной конструкцией.

Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Продолжаются мероприятия по синхронному и зеркальному демонтажу определенных фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Практическая их фаза, по графику, продлится до 25 ноября.

На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, завершено практический этап зеркального процесса разведения личного состава и вооружения. Тактическое положение изменили 48 военнослужащих ВСУ.

Напомним, на Донбассе с начала текущих суток, 12 ноября, в районе проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате подрыва на взрывном устройстве получили ранения двое военнослужащих.

Как сообщало РБК-Украина, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки, 11 ноября, боевики провели 16 обстрелов. Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями оружия.