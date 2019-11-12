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На Донбассе получили ранения два украинских военных

Новости » Происшествия     12.11.2019 - 18:10
На Донбассе получили ранения два украинских военных
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала текущих суток, 12 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате подрыва на взрывном устройстве получили ранения двое военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Российские оккупационные войска осуществили два обстрела украинских позиций в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно у Хутора Вильного и неподалеку от Пивденного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела по позициям ОС: у Песков, неподалеку Верхнеторецкого и вблизи Марьинки.

"В течение текущих суток ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете получили два военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки, 11 ноября, боевики провели 16 обстрелов. Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями оружия.

Кроме того, украинская сторона проинформировала ОБСЕ о завершении разведение сил в Петровском 11 ноября. Сегодня с 12:00 началось разминирование.

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