В штабе ООС сообщают об обострении обстановки на Луганском и Мариупольском направлениях

За минувшие сутки на Донбассе ликвидировано 12 боевиков, еще 10 ранены

В штабе операции объединенных сил (ООС) сообщили об обострении обстановки на Луганском и Мариупольском направлениях. Об этом на брифинге заявил представитель пресс-центра объединенных сил Николай Бондарчук, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Частичного обострения обстановка приобрела в районах Новотошковское, что в Луганской области и в районах населенных пунктов Павлополь, Водяное, Широкино, что на Мариупольском направлении, где противник значительно активизировал огневое влияние и активно применяет отдельные штурмовые группы", - сообщил он.

Так, по информации штаба, активные боевые действия в районе Новотошковки боевики начали вчера, 14 июня 2018 года, в 17 часов. Боевики пытались захватить опорные пункты украинских войск. Нападение боевиков было отбито в 19:30.

Как сообщается, в ходе боя украинским военным удалось ликвидировать 7 боевиков. Также отмечается, что в результате боевых действий погиб один украинский военный. Кроме того, отмечается, что обстрелы боевиков на указанном направлении не прекращались до 23 часов, в ходе боевых действий 5 украинских военных были ранены.

Кроме того, сообщается, что боевики пытались "улучшить свое тактическое положение" в районе населенного пункта Спартак и Донецкого аэропорта.

"До 23 часов ситуацию на подступах к Авдеевке была стабилизирована. Один наш защитник в ходе боя погиб. Частично обострилась ситуация в районе населенных пунктов Водяное, Павлополь, Лебединское, Широкино. Активными силами Объединенных сил в 22 часа на Мариупольском направлении ситуация была стабилизирована", - сообщили в штабе.

Также отмечается, что по информации разведки, на Донбассе за прошедшие сутки украинские военные уничтожили два командно-наблюдательных пункта и вывели из строя один пункт управления боевиков. В целом за прошедшие сутки на Донбассе были ликвидированы 12 боевиков, еще 10 ранены.

Брифинг представителя пресс-центра Об'объединенных сил 15.06.2018 г. за прошедшие сутки, 14 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. #ООС #операція_ОС #брифинг Частичного обострения обстановка приобрела в районах Новотошківське, что на Луганщине и в районах населенных пунктов Павлополь, Водяное, Широкине, что на Мариупольском направлении, где противник значительно активизировал огневой влияние и активно применяет отдельные штурмовые группы. Противник продолжает игнорировать любые договоренности, открывает огонь преимущественно из запрещенного Минскими договоренностями оружия, ведет огонь из населенных пунктов и жилых кварталов. Активные боевые действия в районе Новотошківки противник начал вчера в 17 часов. После огневого налета с применением артиллерии и минометов, враг пытался завладеть нашими опорными пунктами, которые находятся на окраинах Новотошківки. Благодаря вовремя оборудованным позициям боевой охраны, нападение противника не был внезапным. Разведчики вступили в бой и отбросили врага. До 20 часов враг не оставлял попыток обойти наши укрепления, вел огонь из артиллерии и минометов. Для подавления врага и поддержки наших защитников, Объединенными силами был применен весь имеющийся арсенал, в том числе огневого поражения. Отражением атаки в 19.30, ситуация вокруг населенного пункта Новотошківське, умелыми оборонительными действиями подразделений Объединенных сил была стабилизирована. В ходе боя смело и решительно действовал гранатометний подразделение механизированного батальона. Вовремя меняя огневые позиции, гранатометчики открывали огонь по противнику, который пытался обойти опорный пункт. Метким огнем расчета автоматического гранатомета, где наводчиком был солдат Игорь Петров было уничтожено семь боевиков. В результате смелых и решительных действий Игоря Петрова наступление противника было остановлено. К сожалению, полученные им ранения в ходе боя стали смертельными. За смелые и решительные действия солдата Петрова представлены к награде. В 23 часа противник не оставлял отдельных попыток овладеть нашими опорными пунктами. Пытался вести прицельный огонь из артиллерии и минометов по нашим позициям. В ходе боя в районе Новотошківське пятеро наших защитников были ранены. Все они были своевременно эвакуированы, некоторые из них уже вернулись в строй. Не прекращаются попытки оккупантов улучшить свое тактическое положение в районе населенного пункта Спартак и Донецкого аэропорта. Около 21 часа противник проверил на прочность защитников шахты Бутовка. Боевики российско-террористических войск применили две бронегруппы для попытки окружения защитников этого стратегически важного объекта. Вовремя открытый подготовлен сосредоточенный огонь свел на нет все старания противника. В 23 часа ситуацию на подступах к Авдеевки была стабилизирована. Один наш защитник в ходе боя погиб. Частичного накал ситуация приобрела в районе населенных пунктов Водяное, Павлополь, Лебединское, Широкине. Противник, четко следуя террористической тактике, вел огонь из артиллерии и минометов из населенных пунктов, пытаясь спровоцировать наши подразделения огонь в ответ по мирным жителям. Также широко отмечено применение огня из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов. Штурмовых действий на Маріупольсьому направлении за прошедшие сутки не отмечено. Активными мерами Объединенных сил в 22 часа на Мариупольском направлении ситуация была стабилизирована. По данным разведки уничтожено два командно-наблюдательные пункты и выведено из строя один пункт управления врага. Всего за минувшие сутки, по уточненным данным, 12 оккупантов было уничтожено и 10 ранены. Объединенные силы готовы к выполнению определенных задач и полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции. Криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой. Вчера, сотрудники Государственной пограничной службы совместно с подразделениями Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил, прекратили незаконную добычу угля на окраине населенного пункта Іл'їнка Марьинського района. Задержаны 5 граждан, арестованы орудия и транспортные средства, около 50 тонн угля. По данному факту продолжаются оперативно-следственные действия. Военной контрразведкой из состава Объединенных сил задержали боевика с арсеналом оружия по месту его жительства. Продолжаются следственные действия. В случае установления причастности задержанного к тяжким преступлениям, он будет привлечен к более строгой ответственности. Сотрудниками налоговой милиции Государственной фискальной службы, которая вовлечена в состав Объединенных сил, совместно с представителями Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях в рамках операции «Акциз-2018» обнаружено и изъято почти 15 тонн фальсифицированных горюче-смазочных материалов общей ориентировочной стоимостью свыше 330 тысяч гривен. Контрольные пункты въезда – выезда продолжают работать в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украине территорию проследовало более 23 тысяч человек и около 6 тысяч транспортных средств. 11 лицам отказано в пропуске через линию разграничения. За минувшие сутки представителями Государственной пограничной службы совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы Украины, из состава Объединенных сил изъято контрабандного товара на общую сумму свыше 25 тысяч гривен. За прошедшие сутки военнослужащими Объединенных сил доставили гуманитарную помощь в район населенного пункта Новозванівка, что на Луганщине. На Донетчине, для Центра социальной реабилитации детей-инвалидов населенного пункта Авдеевка передано благотворительную помощь. Продолжается реализация стратегической гуманитарной инициативы «Помощь - Восток» О'объединенных сил совместно с госадминистрациями областей Украины. Дети из Донетчины и Луганщины сейчас оздоравливаются в санаториях на берегу Азовского моря. К стратегической инициативы «Помощь - Восток» присоединились Государственные областные администрации Запорожский, Днепропетровский и других областей Украины. Таким образом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению. Военно-гражданские администрации, правоохранительные органы работают в штатном режиме. Вместе – победим! Слава Украине! Представитель пресс-центра Об'объединенных сил старший лейтенант Николай Бондарчук. Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 15 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС на Донбассе за прошедшие сутки, 14 июня 2018 года, погибли двое украинских военных, еще 6 получили ранения.