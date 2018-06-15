У Міноборони підтвердили інформацію про втрати українських військових на Донбасі

За добу на Донбасі було ліквідовано 12 бойовиків, ще 10 поранено

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 14 червня 2018 року, загинули двоє українських військових, ще 6 отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Під час бойових дій минулої доби два військовослужбовці об’єднаних сил загинули, та шість українських захисників отримали поранення", - повідомив він.

Як зазначається, за минулу добу на Донбасі було зафіксовано 33 обстріли, українські військові 16 разів відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, у Міноборони зазначили, що за даними розвідки, упродовж 14 червня на Донбасі було ліквідовано 12 бойовиків, ще 10 поранено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що місія ОБСЄ готова сприяти зусиллям для покращення добробуту населення Донбасу.