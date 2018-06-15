У штабі ООС повідомляють про загострення обстановки на Луганському та Маріупольському напрямках

За минулу добу на Донбасі було ліквідовано 12 бойовиків, ще 10 поранено

У штабі операції об'єднаних сил (ООС) повідомили про загострення обстановки на Луганському та Маріупольському напрямках. Про це на брифінгу заявив представник прес-центру об'єднаних сил Микола Бондарчук, повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

"Часткового загострення обстановка набула в районах Новотошківське, що в Луганській області та в районах населених пунктів Павлопіль, Водяне, Широкине, що на Маріупольському напрямку, де противник значно активізував вогневий вплив та активно застосовує окремі штурмові групи", - повідомив він.

Так, за інформацією штабу, активні бойові дії в районі Новотошківки бойовики розпочали вчора, 14 червня 2018 року, о 17-й годині. Бойовики намагалися захопити опорні пункти українських військ. Напад бойовиків було відбито о 19:30.

Як повідомляється, у ході бою українським військовим вдалося ліквідувати 7 бойовиків. Також зазначається, що внаслідок бойових дій загинув один український військовий. Крім того, зазначається, що обстріли бойовиків на вказаному напрямку не припинялися до 23 години, в ході бойових дій 5 українських військових було поранено.

Крім того, повідомляється, що бойовики намагалися "покращити своє тактичне положення" в районі населеного пункту Спартак та Донецького аеропорту.

"До 23 години ситуацію на підступах до Авдіївки було стабілізовано. Один наш захисник в ході бою загинув. Часткового загострення ситуація набула в районі населених пунктів Водяне, Павлопіль, Лебединське, Широкине. Активними заходами Об’єднаних сил о 22 годині на Маріупольському напрямку ситуацію було стабілізовано", - повідомили у штабі.

Також зазначається, що за інформацією розвідки, на Донбасі минулої доби українські військові знищили два командно-спостережних пункти та вивели з ладу один пункт управління бойовиків. Загалом за минулу добу на Донбасі було ліквідовано 12 бойовиків, ще 10 поранено.

Брифінг представника прес-центру Об'єднаних сил 15.06.2018 р. Минулої доби, 14 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. #ООС #операція_ОС #брифінг Часткового загострення обстановка набула в районах Новотошківське, що на Луганщині та в районах населених пунктів Павлопіль, Водяне, Широкине, що на Маріупольському напрямку, де противник значно активізував вогневий вплив та активно застосовує окремі штурмові групи. Противник продовжує ігнорувати будь-які домовленості, відкриває вогонь переважно із забороненої Мінськими домовленостями зброї, веде вогонь з населених пунктів та житлових кварталів. Активні бойові дії в районі Новотошківки противник розпочав вчора о 17-й годині. Після вогневого нальоту із застосуванням артилерії та мінометів, ворог намагався оволодіти нашими опорними пунктами, що знаходяться на околицях Новотошківки. Завдяки вчасно обладнаним позиціям бойової охорони, напад противника не був раптовим. Розвідники вступили в бій та відкинули ворога. До 20 години ворог не полишав спроб обійти наші укріплення, вів вогонь з артилерії та мінометів. Для придушення ворога та підтримки наших оборонців, Об’єднаними силами був застосований увесь наявний арсенал, в тому числі вогневого ураження. Відбиттям атаки о 19.30, ситуація навколо населеного пункту Новотошківське, вмілими оборонним діями підрозділів Об’єднаних сил була стабілізована. У ході бою сміливо та рішуче діяв гранатометний підрозділ механізованого батальйону. Вчасно змінюючи вогневі позиції, гранатометники відкривали вогонь по противнику, що намагався обійти опорний пункт. Влучним вогнем розрахунку автоматичного гранатомету, де навідником був солдат Ігор Петров було знищено сім бойовиків. Внаслідок сміливих та рішучих дій Ігоря Петрова наступ противника був зупинений. Нажаль, отримані ним поранення в ході бою стали смертельними. За сміливі та рішучі дії солдата Петрова представлено до нагороди. До 23 години противник не полишав окремих спроб оволодіти нашими опорними пунктами. Намагався вести прицільний вогонь з артилерії та мінометів по нашим позиціям. В ході бою в районі Новотошківське п’ятеро наших захисників було поранено. Усі вони були своєчасно евакуйовані, деякі з них вже повернулися до строю. Не припиняються спроби окупантів покращити своє тактичне положення в районі населеного пункту Спартак та Донецького аеропорту. Близько 21 години противник перевірив на міцність оборонців шахти Бутівка. Бойовики російсько-терористичних військ застосували дві бронегрупи для спроби оточення оборонців цього стратегічно важливого об’єкту. Вчасно відкритий підготовлений зосереджений вогонь звів нанівець всі намагання противника. До 23 години ситуацію на підступах до Авдіївки було стабілізовано. Один наш захисник в ході бою загинув. Часткового загострення ситуація набула в районі населених пунктів Водяне, Павлопіль, Лебединське, Широкине. Противник, чітко слідуючи терористичній тактиці, вів вогонь з артилерії та мінометів з населених пунктів, намагаючись спровокувати наші підрозділи на вогонь у відповідь по мирним жителям. Також широко відмічено застосування вогню з великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів. Штурмових дій на Маріупольсьому напрямку минулої доби не відмічено. Активними заходами Об’єднаних сил о 22 годині на Маріупольському напрямку ситуацію було стабілізовано. За даним розвідки знищено два командно-спостережних пункти та виведено з ладу один пункт управління ворога. Всього за минулу добу, за уточненими даними, 12 окупантів було знищено та 10 поранено. Об’єднані сили готові до виконання визначених завдань та повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Вчора, співробітники Державної прикордонної служби спільно з підрозділами Збройних сил України зі складу Об’єднаних сил, припинили незаконний видобуток вугілля на околиці населеного пункту Іл’їнка Мар’інського району. Затримано 5 громадян, арештовано знаряддя та транспортні засоби, близько 50 тон вугілля. За даним фактом тривають оперативно-слідчі дії. Військовою контррозвідкою зі складу Об’єднаних сил затримано бойовика з арсеналом зброї за місцем його проживання. Тривають слідчі дії. У разі встановлення причетності затриманого до тяжких злочинів, його буде притягнуто до більш суворої відповідальності. Співробітниками податкової міліції Державної фіскальної служби, яка залучена до складу Об’єднаних сил, спільно з представниками Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях в рамках операції «Акциз-2018» виявлено та вилучено майже 15 тон фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів загальною орієнтовною вартістю понад 330 тисяч гривень. Контрольні пункти в’їзду – виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало понад 23 тисяч осіб та близько 6 тисяч транспортних засобів. 11 особам відмовлено в пропуску через лінію розмежування. За минулу добу представниками Державної прикордонної служби спільно з співробітниками Державної фіскальної служби України, зі складу Об’єднаних сил вилучено контрабандного товару на загальну суму понад 25 тисяч гривень. Минулої доби військовослужбовцями Об’єднаних сил доставлено гуманітарну допомогу у район населеного пункту Новозванівка, що на Луганщині. На Донеччині, для Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів населеного пункту Авдіївка передано благодійну допомогу. Триває реалізація стратегічної гуманітарної ініціативи «Допомога - Схід» Об'єднаних сил спільно з держадміністраціями областей України. Діти з Донеччини та Луганщини нині оздоровлюються в санаторіях на березі Азовського моря. До стратегічної ініціативи «Допомога - Схід» долучилися Державні обласні адміністрації Запорізький, Дніпропетровський та інших областей України. Таким чином ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють в штатному режимі. Разом – переможемо! Слава Україні! Представник прес-центру Об'єднаних сил старший лейтенант Микола Бондарчук. Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 15 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення ООС на Донбасі за минулу добу, 14 червня 2018 року, загинули двоє українських військових, ще 6 отримали поранення.